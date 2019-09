Ai Cerati di Boves torna la festa dedicata a Santa Filomena

Il gran finale è per domenica 8 settembre, con, alle 12,30, la polentata (spezzatino, salsiccia, crema di formaggi), con dolce e bevande (anche qui prenotazioni entro il 5). Alle 16 sarà proposto "Conosciamo un nuovo amico": giochi ed attività ludiche realizzate con la collaborazione di cani educati e preparati alla interazione con bambini e ragazzi.

Le vendite dei biglietti sono affidate ai negozi bovesani Cavallera Casalinghi e Bar Roma.

Per informazioni telefonare al 348.0529668. Come da quasi tutte le feste locali giunge l'invito, per produrre meno rifiuti, di portare da casa posate e bicchiere.