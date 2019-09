Anche il 1° e il 32° Reggimento a Pieve di Teco per Expo

Torna – venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre - nell’affascinante borgo di Pieve di Teco l’Expo della Valle Arroscia, giunta alla settima edizione. Un appuntamento nato per valorizzare i prodotti del territorio, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato.

Una vetrina, dunque, per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. Ci saranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti (venerdì dalle 15 alle 22.30, sabato e domenica dalle 9 alle 22.30), l’oro dell’olio extravergine, i vini, il miele, i formaggi d’alpeggio, l’aglio e i fagioli, le conserve, i dolci e il pane fragrante, menù dedicati nei ristoranti e negli agriturismi, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei tre giorni di Expo spazio anche a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende. Anche l’Esercito Italiano sarà presente a Expo con una stand delle Truppe Alpine. Una Parete d’arrampicata e gli Istruttori di alpinismo del 1° reggimento artiglieria da montagna di Fossano saranno a disposizione per far provare strumenti e materiali utilizzati dalle Truppe Alpine nelle attività di addestramento e soccorso in montagna. A raccontare le peculiarità delle Penne Nere anche un team del 32° reggimento genio guastatori con uno stand dedicato alla bonifica di ordigni esplosivi ed alle attrezzatura più recenti che i genieri alpini impiegano oggi.

Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata e l’animazione per bambini, con il trekking leggero per famiglie con gli asinelli, a cura della Cooperativa Brigì di Mendatica. Nel ricco programma anche musica, animazione, presentazione di libri, l’apertura straordinaria di tutti i siti museali.

Inserita in Expo 2019 la manifestazione internazionale di petanque a cura di Asd Petanque Pontedassio “Valle Arroscia Open 2019”.

<C’è grande attesa per questo evento che apre le porte al mese di settembre in attesa della nuova stagione olivicola, nei giorni in cui iniziano le attività legate alla vendemmia – spiega Enrico Lupi, Presidente dell’Azienda Speciale e Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona – un evento attrattivo dal punto di vista turistico e importante per il rilancio economico del vasto comprensorio. Sono sempre più numerosi i visitatori – in particolare gli stranieri – che privilegiano una filosofia di viaggio “slow”, un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica, un turismo esperienziale>.

L’Expo racconta e porta nel cuore del borgo le peculiarità della vallata: «L’Expo è un viaggio alla scoperta del “saper fare”, dell’accoglienza dei nostri paesi - sottolinea il primo cittadino di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri – una filosofia che è stata molto apprezzata e lo confermano i numeri, le presenze cresciute di anno in anno. Un lavoro di squadra che porta i suoi frutti>.

Durante l’Expo sarà dato spazio anche a momenti di approfondimento. Venerdì alle 15.30 è in programma – a cura del Gal Riviera dei Fiori – la tavola rotonda su “Aree interne svantaggiate: l’uso più efficace dei fondi del Gal”. Sabato alle 10.00 il “Confronto italo-francese sulle prospettive dell’apicoltura” a cura di Regione Liguria e Regione del Sud (Paca) della Francia.

L’inaugurazione di Expo 2019 è prevista per venerdì alle 18.00 in piazza Cavour con la partecipazione della banda musicale “Città di Pompeiana”.

L’evento è organizzato dall’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria della Camera di Commercio, Comune di Pieve di Teco, Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il supporto e il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e ANCI Liguria.

Collaborano il GAL Riviera dei Fiori, l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia, il Parco Regionale delle Alpi Liguri e le Associazioni di Categoria.

Tutti gli appuntamenti dell’Expo Valle Arroscia 2019

Venerdì 6 settembre

Ore 15,00 Apertura degli stand con le eccellenze della Valle lungo il centro storico di Pieve di Teco

Ore 15,30 “Aree interne svantaggiate: l’uso più efficace dei fondi del G.A.L.” Tavola Rotonda a cura del G.AL. Riviera dei Fiori. Sala Consiliare del Comune

Ore 18,00 Inaugurazione in Piazza Cavour con la partecipazione della banda musicale “Città di Pompeiana”.

Dalle ore 19,30 La Piazza del Gusto. Una selezione di Ristoranti della Valle Arroscia propone i sapori autentici della tradizione nella suggestiva Piazza Carenzi. A cura di Confcommercio Imprese per l’Italia- Imperia

Dalle ore 20,00 Intrattenimento musicale con i Wine & Roses Trio. A cura dell’Associazione Jazz Ambassadors in Piazza Carenzi

Ore 21,00 concerto itinerante della Banda “Citta’ di Pompeiana”.

Ore 22,30 chiusura degli stand

Sabato 7 settembre

Ore 9,00 Trekking leggero per famiglie con gli asinelli e animazione per bambini. A cura della Cooperativa Brigì di Mendatica. Per info brigi.cooperativa@gmail.com

Ore 9,30 Apertura degli stand

Ore 10,00 ”Confronto italo-francese sulle prospettive dell’Apicoltura”. A cura di Regione Liguria Italia e Regione del Sud (PACA) Francia - Sala Consiliare

Ore 12,00 La piazza del Gusto in Piazza Carenzi. A cura di Confcommercio Imprese per l’Italia- Imperia

Dalle ore 14,00 alle ore 21,30 Valle Arroscia Open 2019. Manifestazione internazionale di petanque nello Sferisterio Comunale in Località Casà. A cura di ASD Petanque Pontedassio

Ore 16,00 Presentazione del libro “In fondo alla strada” ambientato in Valle Arroscia; di Danilo Balestra Editore Antea. Sala Consiliare del Comune

Dalle ore 16,30 Degustazione dei prodotti tipici locali in abbinamento ai vini tipici del territorio. In Vico Stella. A cura delle Pro Loco di Valle e di di A.I.S. Liguria.

Dalle ore 19,30 La piazza del Gusto. In Piazza Carenzi. A cura di Confcommercio Imprese per l’Italia- Imperia

Dalle ore 20,00 Intrattenimento musicale con Marina Pannuzzo Trio. A cura dell’Associazione Jazz Ambassadors in Piazza Carenzi

Ore 22,30 chiusura degli stand

Domenica 8 settembre

Ore 9,00 Trekking leggero per famiglie con gli asinelli e animazione per bambini. A cura della Cooperativa Brigì di Mendatica. Per info brigi.cooperativa@gmail.com

Ore 9,30 Apertura degli stand

Dalle ore 9,30 alle ore 17,00 Valle Arroscia Open 2019. Manifestazione internazionale di petanque nello Sferisterio Comunale in Località Casà.

Ore 12,00 La piazza del Gusto in Piazza Carenzi. A cura di Confcommercio Imprese per l’Italia- Imperia

Dalle ore 16,30 Degustazione dei prodotti tipici locali in abbinamento ai vini tipici del territorio. In Vico Stella. A cura delle Pro Loco di Valle e di di A.I.S. Liguria.

Dalle ore 19,30 La Piazza del Gusto in Piazza Carenzi. A cura di Confcommercio Imprese per l’Italia- Imperia

Dalle ore 20,00 Intrattenimento musicale con Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade. A cura dell’Associazione Jazz Ambassadors in Piazza Carenzi

Ore 22,30 Chiusura di Expo Valle Arroscia 2019

Per tutta la durata di Expo

Infopoint di accoglienza

Mostra di erbe spontanee in Piazza della chiesa. A cura del Gruppo Micologico Cebano

Animazione per bambini

Stand dimostrativo delle truppe alpine. A cura della Brigata Alpina “Taurinense” e animazione per a cura dell’Associazione Nazionale Alpini “Valle Arroscia” e “Pieve di Teco”.

“Il colore delle emozioni" laboratori di Arteterapia a cura della scuola di Arteterapia: sabato dalle 17 alle 19 laboratorio per adulti. Domenica dalle ore 17 alle ore 18 laboratorio per bambini i laboratori sono gratuiti. “Mostra d’Arte Contemporanea Collettiva” che raccoglie opere di pittura, con esposizione all’interno della Sala “Marcello Barli”. Mostra delle Bambole di fine Ottocento. A cura di Piccolo Mondo Antico. Mostra delle Maschere di Ubaga;

“2^ Estemporanea di pittura: La Valle Arroscia e i suoi colori” A cura del Comune di Pieve di Teco e organizzata dagli artisti Alberto Contestabile e Andrea Costa. Centro SACS, Piazza Borrelli

Apertura straordinaria di tutti i siti museali.