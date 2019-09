Il cielo di Revello rischiarato dai fuochi d’artificio della festa patronale di San Rocco (FOTO)

L’inizio del nuovo anno scolastico, previsto per lunedì 9 settembre prossimo, segnerà il ritorno alla “normalità” dopo il periodo di ferie e vacanze estive.

Tuttavia, riviviamo con una serie di splendidi scatti di Alessio Matteoda il grandioso spettacolo pirotecnico del 20 agosto, a Revello, in occasione della festa patronale di San Rocco. I fuochi d’artificio, allestiti dalla Pirog pirotecnica di Ettore Ghibaudo, sono esplosi dal “Campanile delle ore”, sulla collina che sovrasta il paese.

Daniele Mattio, sindaco di Revello, si è complimentato per la riuscita dello spettacolo, che ha riscosso numerosi apprezzamenti: “Un’idea concretizzata sei anni fa dall’Amministrazione comunale, con un grande successo”.

Katia Disderi, assessore al Turismo, ha voluto ringraziare in modo particolare “Chi ha reso davvero grandioso lo spettacolo pirotecnico a Revello, accettando il mio invito e quello della Pro loco a partecipare alle spese per la realizzazione. Le piazze gremite di gente sono state la conferma di come questa serata sia stata davvero un successo”.

Hanno partecipato alle spese, infatti, diverse realtà del paese: “Sepo” di Faustino Moine, “Giletta Spa”, i giostrai del Luna park, il bar del bocciodromo, il bar “Fuori Orario”, il “Caffè del centro”, il “Bar Excalibur”, il bar “del Viale”, il bar “Butterfly”, il bar Stazione, il ristorante “Bramafam”, studio geometra Paolo Motta, Tipolitografia “Nuova Stampa”, la pizzeria “Mamma Mia”, la pizzeria “Mivà” e il ristorante “Mani in Pasta”.