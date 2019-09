Savigliano, le pittrici Roberta Giacobbi e Jamila Echmichi in mostra con “Le lune di JaRò”

Questo è l’anno della Luna. Nell’estate in cui il mondo celebra il cinquantesimo anniversario del leggendario sbarco, le pittrici Roberta Giacobbi e Jamila Echmichi, si uniscono per dare vita ad un evento dal forte sapore “spaziale”.

Presso il Village Art Cafè di Savigliano (via Alfieri, 8), mercoledì 28 agosto è stata inaugurata una ricca e sorprendente esposizione di lavori, nati sotto il segno della Luna. Una magica congiunzione, quella di Roberta e Jamila, in grado di attirare l’attenzione dei visitatori, che saranno magnetizzati dal fascino delle Lune. Ogni opera nasce da una dimensione onirica.

Armonia e forma, simmetria e proporzione, toni e sfumature e diversi materiali la rendono preziosa, viva, palpabile. All’unico satellite della Terra chi non ha rivolto uno sguardo, un pensiero, una poesia, un racconto, un disegno. Così ne parlano le protagoniste della rassegna: “27 luglio 2018: eclissi. Due nazioni, due città, due luoghi familiari, due amiche, due stati d’animo, due pensieri, due idee, ma in pratica una sola: dipingere quella Luna! Jamila, Roberta e la Luna. Nella nostra Luna è racchiuso tutto questo”.

Con “Le lune di JaRò”, Roberta Giacobbi e Jamila Echmichi invitano a volgere lo sguardo verso il cielo. Godere delle dolci emozioni nel cogliere l’infinita bellezza, facendole proprie per continuare a meravigliarsi ed a sognare con questi pezzi unici anche a casa. Curiosità: per domenica 13 ottobre si annuncia Luna piena. Un fenomeno che assume particolare suggestione nelle installazioni del tandem di artiste, dove la Luna bussa all’anima prima ancora che al buio. Vedere per credere. Dettagli: la mostra è visitabile fino al 15 ottobre, con orario 7.30/20; ingresso libero, chiuso la domenica. Maggiori informazioni sulle “Lune”, telefonando al 347/4357079 oppure inviando una mail all’indirizzo lelunedijaro@gmail.com .