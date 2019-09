Un duo d’eccezione apre la rassegna Sinfonie d’Autunno alla Croce Nera di Saluzzo

Una serata di musica classica “Tra virtuosismo e romanticismo” con un duo di eccezione, due giovani talenti saviglianesi: Indro Borreani (violino) e Stefano Eligi (pianoforte) dà il via alla seconda edizione della rassegna di "Sinfonie d’Autunno" alla Croce Nera (in piazzetta San Nicola) venerdì 6 settembre alle 21.

Il taglio del nastro alle 20 con un buffet. Obbligatoria la prenotazione al concerto e aperitivo ai numeri 337 1196873- 360 1048453.

Sono tre gli appuntamenti dell’edizione 2019 (venerdì 6, 13 e 20 settembre) che parte con grinta dopo il successo dello scorso anno, sempre organizzata a quattro mani dall’associazione Collegium Artium con Credem Private Banking Saluzzo che sostiene economicamente l’iniziativa.

La proposta per il pubblico della Croce Nera spazia dalla musica classica, alla canzone italiana, al jazz. Tutti i concerti sono a ingresso libero, ma i posti sono limitati a 99 ed è obbligatoria la prenotazione.

Nella prima serata il duo Borreani - Eligi sarà impegnato nel seguente programma: Schumann (Sonata per violino e pianoforte op 105); Bach (Adagio e Fuga dalla prima sonata in sol minore per violino solo); Paganini (Cantabile); Chopin (2 scherzo per pianoforte);Beethoven (Romanza in fa maggiore); Paganini (Capricci 2, 17, 22); Liszt (Notturno “Sogno d’amore”); Wieniawski (Polonaise brillante n1)

Giovani, ma già con un brillante curriculum ecco chi sono i due giovani musicisti:

Indro Borreani nato nel 2000, a soli quattro anni inizia lo studio del pianoforte, a cinque quello del violino e si diploma al Conservatorio Ghedini di Cuneo con 10 e lode a 16 anni. Vincitore in numerosi concorsi internazionali e nazionali, vanta la partecipazione a masterclass con nomi importanti della scena musicale europea quali: Felice Cusano, Uto Ughi, Sergio Lamberto e Ilya Grubert con il violino ; Riccardo Zadra, Lylia Zilbertstein, Leslie Howard, Federico Baglini e Ramin Bahrami con il pianoforte. Come solista si è esibito all’Abbazia di Staffarda nell’ ambito della rassegna “La Santità Sconosciuta” e alla trasmissione Rai “Nostra Madre Terra”. Recentemente si è esibito di fronte alla Presidente della Repubblica Maltese.

Suona un Domenico Fantin del 2000 messo a disposizione per lui dal maestro Ughi. Dal 2017 è in sodalizio artistico col “Quartetto d’Archi di Cuneo”.

Stefano Eligi, classe 1992 è laureato in pianoforte al Conservatorio “ Ghedini” di Cuneo con il massimo dei voti ed ha conseguito inoltre la laurea di secondo livello di pianoforte (indirizzo cameristico) sotto la guida del maestro Alberto Borello ( 110/110 e lode). Diverse le Masterclass seguite tra cui quella tenuta da Leslie Howard e di musica da camera tenuta da Nigel Clayton.

Dal 2014 è pianista accompagnatore del “Coro Polifonico del Monserrato”. Attivo anche nell’ambito della musica leggera, è co-fondatore, pianista ed arrangiatore del gruppo musicale “50%+1”. Attualmente è insegnante di pianoforte presso “Il Madrigale” di Sanfront e l’associazione “Microkosmos” di Villar Perosa. Da ottobre 2017, affianca il maestro Enrico Miolano nella preparazione musicale del coro “I Polifonici del Marchesato”di Saluzzo.

I prossimi concerti di Sinfonie d’Autunno

Venerdì 13 settembre alle 21 “Studio Uno” ( seconda parte). In continuità con la serata di successo dello scorso anno, Anna Petracca (voce) accompagnata al pianoforte da Alfredo Matera (dell’Orchestra del Festiva di Sanremo) ripercorreranno la storia della canzone italiana, come nella famosa trasmissione televisiva che dà il titolo alla serata, con i brani più belli che hanno caratterizzato l’ epoca italiana.

Venerdì 20 settembre alle 21 “Jazz” con il Riccardo Galardini Trio, un qualificatissimo trio di jazz popolare Riccardo Galardini (Chitarra), Giacomo Rossi (contrabbasso);Paolo Corsi (batteria) per il pubblico della Croce Nera proporranno un programma che va dalla classica Ballad al rock- jazz di stampo fusion ’80 alla Pat Metheny, con qualche nota di “bossa nova” in chiave jazz declinata sugli stilemi di Montgomery.