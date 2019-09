Grande successo per il primo Memorial di bocce Piero Ghiglia, con quasi una novantina di iscritti, che si è svolto nei giorni scorsi a Paroldo, dove Piero viveva con la moglie Liliana Muratore .

I vincitori sono stati Simone Ghiglia (il figlio di Piero) e Giancarlo Muratore.

La gara a bocce è durata tutta la giornata e quando, verso sera, ha iniziato a piovere la competizione si è spostata alla bocciofila di Ceva.

I gironi sono stati 11 da otto partecipanti e la finale è stata una grande sfida tra amici, proprio come piaceva a Piero, tra Lorenzo Lamberti e Alberto Felice, contro Giancarlo Muratore e Simone Ghiglia.

I vincitori sono stati premiati dalla moglie Liliana e con lei c'era anche la figlia Tiziana.

Il pranzo, preparato dai volontari della Pro loco, è stato servito presso l’area verde di Paroldo.

“È stata una giornata bellissima, sono sicura che da Lassù Piero ha fatto il tifo e gli è piaciuto tutto moltissimo. Abbiamo ricordato Piero insieme ai suoi tanti amici, proprio come voleva lui: giocando in allegria e serenità. Grazie a tutti”.

Piero Ghiglia, mancato circa un anno fa, era un grande appassionato di bocce ma tutti lo ricordano soprattutto per il suo viso sorridente, la battuta sempre pronta e la grande capacità di saper riunire tutti intorno ad un tavolo per stare insieme in allegria.