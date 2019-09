La monregalese Fabiana Dadone è la nuova ministra alla Pubblica Amministrazione

La monregalese Fabiana Dadone è stata annunciata nel team dei ministri del Conte bis. La deputata pentastellata sarà nominata ministro alla Pubblica amministrazione. Succede al mandato di Giulia Bongiorno (Lega).



Il premier incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva dopo essere salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La parlamentare monregalese del Movimento 5 stelle, al suo secondo mandato, farà parte del gruppo del governo giallo-rosso a trazione 5 stelle, Partito Democratico e di Liberi e Uguali.



Poco fa Fabiana Dadone ha commentato la nomina sulla sua pagina Facebook: “È un onore ed un privilegio essere Ministro della Pubblica Amministrazione”.





PAOLA DE MICHELI (PD) VERSO LE INFRASTRUTTURE:

RISCHIO REVISIONE PER IL PIANO TONINELLI SULL’AT-CN?



Da rilevare anche, rispetto a quanto emerso dalle trattative dei giorni scorsi, il cambio di rotta sul fronte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Qui le previsioni della vigilia vedevano infatti gli osservatori concordi nell’indicare un avvicendamento da giocarsi tutto in casa M5S, con l’uscita di Danilo Toninelli e l’ingresso al suo posto del capogruppo pentastellato al Senato Stefano Patuanelli. Un’ipotesi che non starebbe però trovando conferma nella lista ora in mano al presidente incaricato Giuseppe Conte.

Il dicastero da cui dipende, tra gli altri, la delicata pratica del completamento Asti-Cuneo ora sembrerebbe infatti appannaggio del Partito Democratico, che lo avrebbe riservato a Paola De Micheli, 46enne piacentina, già sottosegretario nei governi di Matteo Renzi (all’Economia e Finanze) e Paolo Gentiloni (alla presidenza del Consiglio), dallo scorso aprile vicesegretario del Partito Democratico insieme ad Andrea Orlando.