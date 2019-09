2500 euro raccolti per il nuovo mezzo della Croce rossa di Sampeyre: un successo la prima “Cena in bianco e rosso”

2500 euro.

A tanto ammontano i fondi raccolti dalla Croce rossa di Sampeyre in occasione della “Cena in bianco e rosso” organizzata lo scorso 9 agosto.

L’appuntamento, alla sua prima edizione, ha riscosso un buon successo. Lo scopo, totalmente benefico, era quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo, un Volkswagen Caddy 4x4, dotato di pedana per il trasporto degli infermi su sedie a rotelle.

All’appello della Croce rossa di Sampeyre hanno risposto, all’incirca, 200 commensali, che hanno cenato nella centralissima Piazza della Vittoria.

“La Croce rossa ringrazia – spiegano dal comitato locale CRI – tutti coloro che hanno reso possibile, con il loro prezioso contributo, la realizzazione della serata.

Un grazie particolare alla cuoca Maria, che ha abilmente saputo deliziare i partecipanti, Claudia e Nadia per il prezioso aiuto in cucina, Matteo per l’impianto audio, l’Ok Market di Sampeyre, la Panetteria Non Solo Pane, il birrificio Kauss e tutti i Volontari che, con il loro operato, hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

Si desidera inoltre ringraziare i massari del Pilone di Sant’Antonio, in borgata Fiandrini, per averci donato l’introito della loro festa, i commercianti per le cospicue offerte in ricordo di Piero Rottigni, Martino Giovanna, la famiglia Bonetto, in ricordo di Giuseppe e, tutti coloro che costantemente sostengono il nostro quotidiano operato.

Una sola parola riscalda il cuore di tutti noi: grazie”.