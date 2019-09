Al Rotary club di Cuneo il romanzo del saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto sulla vita di Gianni Lovera

Grande successo ieri sera, per la presentazione al Rotary di Cuneo dell’ultimo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto scritto a quattro mani con Gianni Lovera, protagonista stesso della storia vera di vita vissuta raccontata nel libro.

Nella conviviale del 3 settembre tenutasi al ristorante La chiocciola, il 47enne giornalista saluzzese e il 50enne poeta saviglianese hanno illustrato ai soci il loro libro "Cammina davanti all'ombra", che vanta la Prefazione di Romina Power.



E' stato il Presidente del club, l'architetto Umberto Fino, ad introdurre gli autori: ”Nel nostro libro si narrano le toccanti vicende di Lovera, cresciuto nel cuneese in una famiglia benestante, da cui è stato adottato da piccolo. La sua è una vita in salita, fatta di alti e bassi, fughe e ritorni. Sino al lieto fine quando, grazie ad un noto programma televisivo, ritrova le sue radici: le sorelle da cui era stato diviso dalla burocrazia delle adozioni e di cui sino a poco tempo prima non sapeva nemmeno dell'esistenza". Ha raccontato Aliberti, scrittore con all'attivo una decina di libri dedicati al mondo dei Vip, pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, e quattro romanzi gialli di successo, tutti ambientati sul territorio.



“Rivoltomi qualche anno fa al tribunale dei minori per scoprire le mie vere origini, fu poi solo grazie alla trasmissione di Rai 1 “Così lontani così vicini” condotta da Romina Power, che riuscii finalmente ad incontrare due sorelle che non avevo mai conosciuto”, ha poi spiegato il protagonista della storia, Gianni Lovera, che da sempre coltiva anche una passione per la poesia.

Aliberti Gerbotto ha poi chiuso la serata in allegria raccontando della sua esperienza televisiva che da due anni lo vede protagonista su Rai 1 dei programmi della notte di Gigi Marzullo per cui ha appena seguito anche il Festival del cinema di Venezia.



Il libro, edito da Capricorno, era stato presentato in anteprima dall'amico dell'autore Alessandro Meluzzi, al recente Salone del libro di Torino ed è ora in vendita in tutte le librerie d'Italia, distribuito da Messaggerie, al prezzo di 14 euro.