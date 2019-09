Cuneo: al via le riprese di "Karim", diretto da Federico Alotto

Inizieranno il prossimo 9 settembre, a Cuneo e in altre località della provincia, le sei settimane le riprese di "Karim, una spy story prodotta da Lime Film con Rai Cinema e diretta da Federico Alotto.

Il film, prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe mescola sapientemente spy story, action e dramma sentimentale affrontando tematiche sociali di grande attualità.

Dopo aver prodotto già tre titoli sul territorio piemontese, Lime Film sceglie nuovamente la Città di Cuneo per parte delle riprese del suo nuovo film così come accaduto nel 2017 per “Tu mi nascondi qualcosa”.

Il film ha ottenuto il contributo economico dal Mibact Direzione Generale Cinema ed è sostenuto da Film Commission Torino Piemonte che ha coordinato la rinnovata collaborazione con il Comune di Cuneo.

Nel cast: Mohamed Zouaoui, Aleksandros Memetaj, Stella Egitto, Fabio Fulco e Valentina Cervi.

Sinossi: il protagonista, dopo anni passati nella Siria devastata dalla guerra, decide di ritornare in Italia, per mettersi finalmente alle spalle le terribili esperienze vissute, e riappropriarsi della sua vita. Ma per poterlo fare, dovrà pagare un prezzo altissimo.