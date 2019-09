Dopo Racconigi anche Genola vuole la sua variante, il sindaco Gastaldi: “Insostenibile il traffico pesante in centro paese con i camion che si incastrano nella curva della parrocchia” (VIDEO)

Ha “approfittato” dell'inaugurazione della tangenziale ovest di Racconigi per ricordare la necessità di una variante anche per il comune di Genola.

Il giovane sindaco Flavio Gastaldi, intervenuto ieri insieme a tanti altri colleghi amministratori, parte dai numeri: “La strada regionale 20 attraversa anche il concentrico di Genola. Da noi passano 16 mila veicoli al giorno, di cui l'11% sono mezzi pesanti. Un traffico così elevato provoca un pesante stress sul manto stradale, ma soprattutto pensiamo alla salute dei cittadini. Una situazione peggiorata poi con il crollo del ponte della tangenziale di Fossano che ha riversato ulteriore traffico sulla regionale 20”.

Guarda l'intervista al sindaco Gastaldi:

Ieri, martedì 3 settembre, è stata inaugurata a Racconigi la “bretella Ovest”che raccorda la strada regionale 20 con la provinciale per Casalgrasso con innesto presso la cosiddetta “Rotonda del Rondò”. Un'opera che la città attendeva da ben 25 anni.

Un importante punto fermo anche per riuscire a pensare di intervenire su altri tratti. Rimarca il primo cittadino Gastaldi: “A Genola il traffico pesante in centro paese sta diventando insostenibile con i camion che si incastrano nella curva della parrocchia. Questo porta anche problemi di salute, soprattutto per i bambini”.

E conclude: “Eliminare il traffico pesante dal centro di Genola dovrà essere una priorità per l'amministrazione provinciale. L'ho ribadito oggi (ieri, ndr) anche al presidente Borgna. Ho già avuto un incontro interlocutorio con il vicepresidente Manavella e con l'ingegnere Enrici. Contiamo almeno di riuscire ad asfaltare il primo tratto e poi di far inserire anche in programmazione provinciale il tratto di 3,5 chilometri che dovrebbe riuscire ad evitare a sud il percorso di Genola”.