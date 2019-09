Tenda bis: Bergesio, cantiere riprende grazie a governo Lega

"La Lega al governo ha garantito la riapertura del cantiere del Tenda bis, che era fermo dall'agosto 2017, perche' i collegamenti strategici sono funzionali all'economia e al benessere dei cittadini".

Cosi' il leghista Giorgio Bergesio, capogruppo del Carroccio in Commissione Agricoltura al Senato, commenta la ripresa prevista a meta' settembre dei lavori per il completamento del tunnel fra Limone in provincia di Cuneo e Tenda in Francia. "E' un benessere - sottolinea Bergesio - che genera ricchezza di scambi commerciali permettendo connessioni tra importazioni ed esportazioni. Questi corridoi non sono solo un transito di merci e passeggeri, ma anche occasioni di sviluppo economico e di collaborazione tecnologica, con importanti ricadute anche in ambito politico e culturale.

Per questi motivi come Lega abbiamo sempre creduto nella necessita' di far ripartire cantieri spesso fermi da troppo tempo a causa di un apparato burocratico e di orpelli normativi al di fuori di ogni buon senso".