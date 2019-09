Tre pastori tedeschi in cerca di una famiglia

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Oggi vi presentiamo tre nuovi arrivi, tutti pastori tedeschi.

Il primo si chiama Igor, è giovane e magnifico, per ora presenta qualche problema ad andare al guinzaglio, ma con un po’ di pazienza glielo insegneremo e… nella sua nuova casa siamo certi imparerebbe ancora più in fretta!

Poi ci sono Enea ed Elsa.

Coppia recuperata insieme, sono buonissimi e sarebbe fantastico riuscire a dargli un’adozione di coppia… comunque si valutano richieste.



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)