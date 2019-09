A Limone Piemonte arriverà la zip line più lunga d'Europa: un volo dell'angelo di 2.410 metri per 560 metri di dislivello

Limone Piemonte non si ferma e diventa sempre più attrattiva per i turisti. Oltre allo strepitoso successo della Via del Sale (che continua a richiamare visitatori stranieri anche in questo inizio di settembre) e l'annuncio della realizzazione di una palestra di roccia e su ghiaccio, è in ballo un'altra curiosa novità.

È in arrivo la zip line più lunga d'Europa: la teleferica per fare un volo dell'angelo lungo ben 2.410 metri affrontando 560 metri di dislivello.

Il progetto è della Lift, la società che gestisce gli impianti di risalita, e insisterà sul territorio della Riserva Bianca.

Sarà divisa in due tratti. Il primo da Punta Cabanaira a Monte Gherra (dove arrivava il vecchio skilift Gherra, di fianco a capanna Niculin): una lunghezza di 560 metri, da quota 1.970 a 1.850, con un dislivello di 120 metri.

Un primo assaggio di adrenalina che prepara al secondo tratto, quello tosto, lungo 1.850 metri.

I più coraggiosi potranno ripartire da punta Gherra e scendere fino a 1.410 metri di quota, raggiungendo l'arrivo della pista Giorgio Armand per un dislivello di 440 metri.

È chiaro l'intento della Lift che, dopo il cambio direttivo, sta investendo sempre più sul turismo e sulla promozione, in totale accordo con comune, Pro Loco e Atl del Cuneese.

Nicola Dalmasso, vicepresidente della Lift: “Un progetto importante che punta ad allungare la stagione invernale ed estiva per avere turisti tutto l'anno. Sarà realizzata nel più breve tempo possibile”.

È concorde il sindaco Massimo Riberi: “Insieme alla palestra di roccia e su ghiaccio, questa teleferica porterà turisti 365 giorni l'anno. Lavoriamo tutti insieme per il bene di Limone”.