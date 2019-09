A Pocapaglia è arrivato il nuovo parroco don Mauro Molinaris

Da 11 anni parroco presso le parrocchie di Pollenzo e Macellai, alle quali si aggiunge oggi Pocapaglia. Una particolarità: don Mauro Molinaris succede a don Aldo Molinaris (lo zio) che ha guidato per 47 anni la parrocchia dei Santi Santo Giorgio e Donato di Pocapaglia.

Don Mauro Molinaris , 45 anni, è il nuovo parroco di Pocapaglia. Nato a Canelli il 6 febbraio 1974, originario di Santo Stefano Belbo, in precedenza è stato vice parroco presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù a Santo Stefano Belbo e sette anni presso la chiesa di San Vittore a Canale.

Le attività relative alla Santa messa festiva e al catechismo, verranno affrontate con i Consigli Pastorali riuniti delle tre Parrocchie.

"Ci saranno dei cambiamenti graduali sull'articolazione dell'orario delle messe e del catechismo. Affronterò come Parroco tutto il discorso della Pastorale d'Insieme ascoltando i suggerimenti dei Consigli Pastorali - spiega il nuovo Parroco Pocapaglia don Mauro Molinaris -. Sicuramente in futuro mi piacerebbe creare un "buon gruppo giovani" in sinergia con tutte e tre le parrocchie introducendo attività ricreative, di svago e di fede".