A Vicoforte e Mondovì il nuovo anno scolastico partirà con un giorno di ritardo

Il calendario regionale 2019/2020 prevede, per il nuovo anno scolastico, l'avvio delle lezioni in data lunedì 9 settembre.

Inoltre, per quella giornata non sarebbe garantito il servizio di trasporto con gli scuolabus: meglio non correre rischi, dunque, e concedere 24 ore di svago in più, per la gioia degli alunni vicesi e monregalesi.