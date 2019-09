Asti-Cuneo e non solo: il presidente della Provincia Borgna scrive al nuovo ministro alle Infrastrutture

Nel giorno stesso in cui il governo Conte II si è insediato a Roma (oggi, giovedì 5 settembre) con la cerimonia di giuramento dei ministri, il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna ha scritto al neo ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, per chiederle un appuntamento sulle criticità infrastrutturali della Granda.



Borgna ha citato, primo fra tutti, il dossier per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, che rappresenta un’urgenza assoluta per il territorio cuneese, ma anche il raddoppio del tunnel di Tenda, su cui si sono accumulati pesanti ritardi, il raddoppio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Nizza, tuttora inadeguata, la realizzazione della variante di Demonte e l’annoso problema della manutenzione della rete viaria provinciale, la terza più estesa d’Italia, per la quale mancano importanti risorse.



Sono i temi che lo stesso Borgna aveva già sottoposto all’attenzione del presidente del Consiglio Conte e dell’allora ministro Danilo Toninelli durante la loro visita in provincia di Cuneo il 18 marzo scorso. All’incontro di Roma potrebbe partecipare una delegazione istituzionale rappresentativa del territorio.