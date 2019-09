Cuneo, sicurezza stradale: in arrivo interventi in 18 aree (comprese le frazioni)

Saranno ben 18 le aree di Cuneo e frazioni interessate a breve da interventi di messa in sicurezza e realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

La Giunta ha infatti deliberato in questi primi giorni di settembre l'utilizzo di alcuni dei contributi in favore dei comuni del territorio nazionale previsti dall'articolo 30 del decreto legge del 30/04/2019.

Di seguito le zone coinvolte dagli interventi:

- Cuneo: via Basse Sant'Anna, corso Gramsci, via Mistral, via Bersezio, corso Vittorio Emanuele (isola spartitraffico), via Ghedini

- Madonna dell'Olmo: via Casteldelfino, via Chiri, via Della Battaglia

- Bombonina: via Castelletto

- San Pietro del Gallo: SP197 (marciapiede nuova fermata bus)

- Borgo San Giuseppe: via Vecchia Ferrovia

- Confreria: via Acceglio, via Molino Morra

- Roata Rossi: via Parco Robinson

- San Rocco Castagnaretta: via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, via Mellana

- Passatore: via Borgetto

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica per 130mila euro.