Banca di Cherasco sostiene l’Asd Roretese: un legame che dura da oltre quarant’anni

Banca di Cherasco e Asd Roretese hanno firmato il contratto di sponsorizzazione da parte dell’istituto cheraschese a sostegno delle attività sportive 2019/2020.

Il legame tra le due realtà, che dura ormai da oltre 40 anni, è espresso dalla presenza del logo Banca di Cherasco su tutto il materiale sportivo dell’Asd Roretese e dalla storica partecipazione della prima squadra al Trofeo "Banca di Cherasco", giocatosi il 28 agosto.

La sponsorizzazione ha durata annuale, con la possibilità di essere rinnovata nelle prossime stagioni, e pone un occhio di riguardo, in particolare, al sostegno dei giocatori più giovani, dagli allievi ai primi calci, e delle loro famiglie.



“L’Asd Roretese rappresenta per il nostro territorio un’importante realtà, raccogliendo oltre 260 dei nostri ragazzi e bambini, e insegnandogli i valori universali di rispetto e gioco di squadra”, dichiara Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco. “Con un settore giovanile in costante sviluppo, l’Asd Roretese rappresenta una delle squadre a cui siamo più legati, proprio perché si dedica con cura e attenzione agli atleti. Questa sponsorizzazione ha l’obiettivo di sostenere le attività dei verdeblu e di contribuire ad alleggerire le spese delle famiglie del nostro territorio”.



“A nome del direttivo della nostra associazione, ancora una volta ringrazio Banca di Cherasco per il sostegno”, commenta Gianluca Protto, presidente dell’Asd Roretese 1975. “È importante avere legami forti e stabili con i nostri sponsor, per poter continuare il processo di crescita sportiva e umana della Roretese. Senza adeguate risorse finanziarie purtroppo le società muoiono, disperdono il loro patrimonio e impoveriscono la comunità dove sono insediate. Quindi anche quest’anno, la generosità di Banca di Cherasco ci offre un aiuto importante”.