C'è tempo fino al 1° ottobre per registrare le strutture ricettive della Granda sul portale Piemonte Dati Turismo

In osservanza di quanto disposto dalle vigenti normative regionali, i titolari/gestori di strutture turistico ricettive devono comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno all’ATL di competenza le caratteristiche delle strutture ricettive stesse ed i prezzi in vigore per l’anno successivo.

A partire da quest'anno la comunicazione avverrà esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma Piemonte Dati Turismo che viene già utilizzata da molti operatori per l'invio dei dati statistici dei flussi turistici.

"Il servizio è completamente gratuito, molto semplice e raggiungibile da postazione PC fissa e device mobili (notebook, smartphone, tablet) - commenta il Direttore f.f. dell'ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin - . Si tratta di una significativa semplificazione degli adempimenti amministrativi obbligatori per le strutture ricettive che vedrà quest'anno una maggior rapidità di inserimento dei dati da parte delle strutture e di recepimento degli stessi sui database regionali".

Collegandosi al sito internet dedicato ogni titolare/gestore di una struttura turistico ricettiva può provvedere fin da ora alla compilazione online della Comunicazione Caratteristiche e Prezzi per l’anno 2020 aggiornando i dati della propria struttura direttamente sulla sua scheda anagrafica 2020, già online sulla piattaforma stessa.

Sarà dunque cura del titolare/gestore apportare gli aggiornamenti nelle varie sezioni e salvare le modifiche entro e non oltre il 1° ottobre 2019.

La compilazione potrà avvenire in momenti diversi e fino al 1° ottobre sarà possibile apportare modifiche salvando di volta in volta i dati inseriti. È però importante che l’aggiornamento definitivo sia completato entro e non oltre tale data. L’aggiornamento salvato sarà immediatamente disponibile per la visione del referente dell’ATL ai fini della validazione, operazione che partirà dal 2 ottobre 2019.

A seguire, il titolare/gestore riceverà una specifica mail di validazione avvenuta e potrà anche scaricare la tabella prezzi (da esporre in reception) già compilata con i dati 2020. In caso di dati anomali che non corrispondano alle caratteristiche richieste dalla normativa vigente per la sua tipologia di struttura, il titolare/gestore sarà contattato da un referente ATL per i chiarimenti del caso.

Per tutti i titolari/gestori di strutture ricettive l'Osservatorio Turistico Regionale mette a disposizione un Help Desk dedicato raggiungibile telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0114326206 oppure scrivendo una e-mail aHd_DatiTurismo@piemonte-turismo.it, specificando il proprio nome e cognome, la denominazione della struttura ricettiva, il comune in cui è ubicata, un recapito telefonico e (in breve) il motivo della richiesta di assistenza.

Un operatore dell'Help Desk si metterà in contatto telefonico nel minor tempo possibile per fornire l'opportuna assistenza tecnica.