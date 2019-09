Dalla prossima settimana partono i lavori di ripristino della pavimentazione a Cuneo

Sono previsti dalla prossima settimana i ripristini definitivi della pavimentazione in seguito all’interramento delle condotte di teleriscaldamento nella parte est del quartiere Cuneo Nuova.

In particolare i lavori riguarderanno i tratti interessati dagli scavi di: Corso Santarosa, Via Stoppani, Via Carlo Boggio, Via Bersezio, Via Volta, Via Bertano, Via Revelli.

Il rifacimento interesserà l’intera carreggiata. I lavori saranno segnalati sul posto progressivamente, in modo da ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

La disposizione dei parcheggi lungo Corso Santarosa e Via Stoppani sarà realizzata su lati alternati a ogni isolato. Questa geometria, già adottata in Corso Dante, permette una migliore visibilità agli incroci e contribuisce alla moderazione della velocità degli autoveicoli.

Successivamente i ripristini definitivi procederanno nel quartiere Cuneo Centro, nella parte compresa tra Corso Brunet e Corso Garibaldi.