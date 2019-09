Down mondiale per la mail di Yahoo: disagi anche per gli utenti della Granda

Posta bloccata, per chi utilizza Yahoo come account. Un allarme che si sta diffondendo a livello mondiale e che interessa in queste ore anche gli utenti della Granda.

Le segnalazioni arrivano dai quattro angoli del pianeta, riferiscono i siti di esperti in materia. Dall'Europa all'Est asiatico. In alcuni casi non è possibile nemmeno connettersi al sito generico di Yahoo, mentre altri non hanno accesso solo alla casella di posta.