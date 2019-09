Fossano: ai blocchi di partenza i cantieri di Levi, passerella di San Bernardo e palazzetto dello Sport

La fine dell’estate porta con sé una serie di cantieri che vedono in questi giorni la fine degli iter procedurali per l’affidamento dei lavori.

Il cantiere più sentito dalla cittadinanza è quello della scuola primaria Levi, chiusa da un anno e mezzo per gli imponenti lavori di manutenzione necessari. Una procedura lunga che ha costretto gli studenti a migrare dapprima in tre sedi separate e dallo scorso anno nell’istituto Thesauro. Nel corso del tempo trascorso si sono effettuati gli studi di fattibilità e la progettazione del primo lotto che ora è finalmente in fase di assegnazione. In estate si è infatti conclusa la procedura di gara, molto complessa, che ha portato all’individuazione dell’azienda vincitrice per i lavori strutturali. Ora si sta attendendo che decorrano i 35 giorni (agosto in parte escluso per la sospensione dei tribunali) prima di poter, ai primi di ottobre, appaltare i lavori definitivamente. Dalla data di affidamento l’azienda dovrà avviare il cantiere entro 45 giorni. Per metà novembre, dunque, prenderanno il via i lavori per un importo di 435mila Euro, mentre nel corso del mese di settembre sarà preparato il bando per la progettazione del secondo lotto, quello della riqualificazione generale e della ristrutturazione. Nel tempo trascorso dalla chiusura della scuola il sito ha subito le ingiurie del tempo e sicuramente i fossanesi accoglieranno con un sospiro di sollievo l’inizio del cantiere.

Consegnati anche i lavori per la manutenzione delle coperture del palazzetto dello sport al villaggio santa Lucia. Con i fondi ottenuti dalla Regione Piemonte la scorsa primavera attraverso la stipula di un Accordo di Programma saranno inoltre realizzati le coperture per due campi da tennis, le tribune e gli spogliatoi per la pista di atletica e un tunnel coperto per gli allenamenti e le gare indoor di atletica leggera: “Il tipo di interventi non comporteranno una sospensione delle attività sportive poiché i lavori saranno realizzati dall’esterno” ha spiegato il sindaco Dario Tallone.

Meno certi i tempi di avvio del cantiere per la passerella di San Bernardo. Il lavoro, affidato per un importo di 610mila Euro i mesi scorsi non è ancora partito poiché sopra alla passerella passa un cavo dell’Enel da 15mila Vatt che alimenta una buona parte della città di Fossano. Enel, che sposterà il cavo senza costi per la città di Fossano, è però in attesa del via libera di RFI che si spera non si faccia attendere tanto quanto quello per la passerella di via Torino, ancora da completare proprio per le difficoltà nell’avere le autorizzazioni dalle ferrovie.

Per quanto riguarda la chiesa vecchia del Salice è stato dato l’inizio lavori. La ditta in queste settimane sta predisponendo il cantiere ed effettuando dei lavori propedeutici. I lavori alla chiesa, che ospiterà il Museo di Arte Contemporanea con le opere della Collezione La Gaia di Bruna e Matteo Viglietta, portano con sé una curiosità: come spiega il responsabile dei lavori nell’offerta economicamente più vantaggiosa c’era una serie di richieste. Una di queste richiesta era che, data l’importanza storico architettonica del sito, prima di dare avvio al cantiere fosse possibile consentire al pubblico di accedervi. Ci saranno dunque due fine settimana in date ancora da definire, nei quali sarà possibile, con una guida che fornirà delle spiegazione, approfondire la storia della Chiesa e delle tante epoche che ha attraversato portandone i segni nei diversi interventi di restauro nel corso dei secoli.