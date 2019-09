La grandine si abbatte sui vigneti di Diano d’Alba (VIDEO)

Una brutta giornata questo 5 settembre per la vendemmia dei nostri pregiati vini delle Langhe del Roero e del Monferrato

Il fronte temporalesco innescato da un fronte freddo in arrivo da Nord Europa ha impattato fortemente oggi sul sud Piemonte spingendo i temporali dai rilievi fino alla zona delle Langhe e Roero per poi proseguire Astigiano e Alessandrino.​ La "strisciata temporalesca" ha incontrato l'aria più calda e umida di queste zone rafforzandosi in pochissimo tempo, generando forti rovesci e grandinate intense che hanno colpito i vigneti dell'Albese e Astigiano interessando una lunga lista di comuni da Alba passando per Nizza Monferrato fino a sud dell'Alessandrino.



Si registrano forti grandinate nelle colline di Alba, Diano d'Alba, Grinzane fino a Nizza Monferrato. Nell'immagine sotto si possono vedere tutti i comuni che il sistema di rilevamento DatameteoNow Grandine-Temporali ha evidenziato in tempo reale per questo evento di oggi​ (link http://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html).​





Molte le segnalazioni tra cui il video e le immagini di Roberto Drocco titolare dell'azienda agricola www.vinidrocco.it che come molti altri colleghi ha assistito impotente alla grandinata a pochissimi giorni dalla vendemmia 2019 nella sua vigna situata tra il confine del Comune di Alba, Diano e​ Ricca. La disperazione per il raccolto, i tanti mesi di lavoro e la produzione fortemente compromessi in una manciata di minuti rendono l'idea di quanto è imprevedibile il lavoro delle aziende agricole specialmente in questo periodo storico di cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova il comparto.