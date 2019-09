Polemica sul nuovo mercato del sabato a Mondovì. La Lega: "Il merito è dell'ex assessore Tealdi". Patto Civico: "Preferiamo i risultati alle medaglie"

Un botta e risposta al vetriolo, che sta facendo parlare di sé in città e non solo: è quello a cui stanno partecipando in queste ore la sezione monregalese della Lega, rappresentata dal segretario Diego Boetti, e la coalizione del Patto Civico, nata a inizio 2017 per sostenere Paolo Adriano nella rincorsa alla poltrona di sindaco di Mondovì, poi effettivamente raggiunta.

A dividere, in questo caso, è il mercato del sabato, o meglio, il suo nuovo look, effettivo da sabato 17 agosto.

"Dopo molti mesi, anzi, anni di incertezza, ecco finalmente il restyling del mercato di Mondovì - scrivono gli esponenti locali del partito del Carroccio -. Un grazie all'amministrazione? Beh, diciamo più un grazie all'ex assessore leghista Guido Tealdi, visto che questa nuova disposizione è frutto di un suo progetto risalente a oltre due anni fa! Certo, nell'idea originale dovevano essere eliminate 10 postazioni di spunta e dovevano essere spostati i banchi e le macchine agricole dal ponte di via Silvestrini. Troppo difficile farlo prima? È sicuramente mancato il coraggio a quest'amministrazione, forse per via delle anime troppo diverse al suo interno".

Non è tutto: "Il Comune - proseguono - poteva sicuramente evitare di spendere 5mila euro (euro più, euro meno) per una riprogettazione del mercato diffuso, osteggiato da sempre dalla maggior parte degli ambulanti, e partire subito con questo progetto. L'importante, ora, è averlo sistemato, e per questo possiamo dire grazie all'amministrazione, ma soprattutto all'ex assessore Tealdi".

Si è fatta attendere appena 24 ore la replica del Patto Civico: "Il languore di fine estate ha giocato un brutto scherzo al segretario della Lega di Mondovì - si legge nella missiva -. Gli ha fatto infatti dimenticare che il suo partito ha governato la città dal 1994 al 2017, ovvero per ben 23 anni, ma non risulta abbia riorganizzato il mercato: troppo difficile farlo? Mancanza di coraggio? Le anime del Patto Civico godono di ottima salute e lavorano al servizio di Mondovì, tentando di contribuire alla crescita della comunità: non medaglie, ma risultati".

"Magari - continuano dal Patto Civico - la sezione di Mondovì della Lega poteva evitare di occuparsi del mercato, delle problematiche che altri hanno risolto, e spiegarci la caduta del governo nazionale... La coalizione Patto Civico continuerà a sviluppare il mandato amministrativo che la gran parte dei cittadini di Mondovì le ha assegnato, senza perdere tempo, né dare peso alla sterile propaganda che altri amano diffondere. Tutto ciò senza alcun intento polemico, ma solo per sottolineare che la vecchia politica di schieramento appartiene a un passato che nessuno rimpiange".