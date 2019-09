Porto d'armi o semplice detenzione? Ecco come è cambiata la normativa: certificato medico obbligatorio e rinnovo ogni 5 anni

Sono 14.095 gli abitanti della provincia di Cuneo in possesso di licenza di porto d'armi in corso di validità. L’Ufficio preposto della Questura, nei primi 8 mesi del 2019, ha ricevuto 883 istanze per porto d’armi uso caccia e 1132 istanze per porto d’armi uso sportivo, di questi, ad oggi, ne ha rilasciati 618 ad uso caccia e 951 ad uso sportivo.

Inoltre, sono stati emessi in totale 75 decreti di rigetto, di cui 38 finalizzate al rilascio dei porto d’armi per uso venatorio o sportivo e 37 decreti di revoca per uso venatorio o sportivo già rilasciati. I provvedimenti sono stati intrapresi prevalentemente per inidoneità psicofisica, per la commissione di reati o fatti particolari in ambito familiare o per ipotesi di reato ostative.

Ma ci sono, anche se pochi lo sanno, importanti novità in materia di rilascio. Sono state introdotte con decreto 104/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2018.

E' cambiato il limite previsto per la detenzione di armi in casa, alzato da 6 a 12 per le armi sportive. Non solo: è stato altresi ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo, passato da 6 a 5 anni.

L'invio della denuncia di detenzione di un’arma potrà essere fatto anche online - tramite una semplice mail inviata da un portale certificato, ovvero PEC - ai Carabinieri o alla Questura.

Un'altra importante novità? E' obbligatorio presentare il certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica anche per la mera detenzione delle armi. Da presentare ogni 5 anni. La mancata presentazione del certificato medico comporterà l’avvio del procedimento per il ritiro delle armi con un provvedimento della Prefettura.

Pertanto, tutti i detentori di armi che non sono titolari di porto d’armi in corso di validità, devono ottenere entro il 13 settembre 2019 la certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi, e che, in relazione alle modifiche del D.L.104/2018, le nuove certificazioni avranno durata di 5 anni, al termine dei quali dovrà nuovamente essere prodotto. La certificazione medica va portata alla Questura - Ufficio porto d’armi o presso la Caserma dei Carabinieri ove le armi sono denunciate.

I possessori di porto d’armi in corso di validità sono autorizzati alla detenzione solo nel periodo di validità del titolo. Se alla scadenza del porto d’armi non si è interessati al rinnovo del titolo e si intende ugualmente detenere le armi, dovrà comunque ed immediatamente essere presentata una nuova certificazione medica alla Questura o presso le Stazioni Carabinieri dove le armi sono state denunciate.

Per eventuali informazioni o chiarimenti la Polizia di Stato è disponibile presso gli sportelli di Piazza Torino, alla mail ammin.quest.cn@pecps.poliziadistato.it, nonché al nr. 0171 443 591.