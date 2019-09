Ritorno a scuola: per ora a Fossano restano chiuse le strade davanti alle scuole, ma si penseranno soluzioni alternative

In queste settimane un dubbio è serpeggiato tra le famiglie fossanesi: sarà mantenuto il divieto di transito alle autovetture davanti alle scuole primarie fossanesi, oppure verrà consentito il passaggio alle automobili? È prassi, infatti, che gli ingressi delle scuole primarie pubbliche siano poste in sicurezza dalla Polizia Locale coadiuvata dai Volontari del Traffico, i cosiddetti nonni vigile, per permettere ai bambini di raggiungere la scuola a piedi dai parcheggi in prossimità. Questa soluzione piace a molte famiglie, ma dall’altro lato ce ne sono molte che preferirebbero invece transitare davanti agli edifici.

La notizia dell’intenzione di non confermare il divieto di transito è passata di bocca in bocca i giorni scorsi, ma il sindaco Dario Tallone stempera per il momento le preoccupazioni: “Innanzitutto non è una richiesta dei commercianti – spiega -. Negli orari di ingresso e uscita da scuola, infatti, la maggior parte degli esercizi sono chiusi o in chiusura. Via Garibaldi è chiusa al traffico, via Bava e via Matteotti resteranno chiuse per il momento, mentre ci riserviamo di valutare opzioni alternative”.

Su quali siano le soluzioni possibili il sindaco non si sbottona: “Non sono decisioni che si possono prendere sulla carta – dice -. Nel tempo faremo delle analisi sul campo con prove reali per valutare la fattibilità. Da un lato ci sono genitori che auspicano la chiusura, dall’altra famiglie che invece vorrebbero le strade aperte”.

Sull’opportunità di chiudere le strade davanti alle scuole avevamo già scritto tempo fa in merito all’autonomia dei minori con un esperto di mobilità sostenibile. Secondo il mobility manager che avevamo interpellato la chiusura delle strade davanti alle scuole non è una scelta saggia poiché non spinge i bambini a responsabilizzarsi e, quando i ragazzi raggiungono l’autonomia crescendo lo fanno in modo repentino con conseguenti rischi. D’altro canto è un dato facilmente visibile che molte famiglie desiderino accompagnare in auto i propri figli davanti a scuola comportando un aumento del traffico e, di fatto, vanificando comunque la presa di responsabilità del minore.