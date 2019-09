Saluzzo: prosegue la kermesse "A Cena con il Cuoco"

Nuova tappa per la kermesse “gastronomica” di Confartigianato Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata dall’Associazione di categoria per valorizzare l’artigianalità dei cuochi cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro territorio.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 16 settembre, presso il ristorante “Casa Pellico”, a Saluzzo, con il cuoco Marco Roberto.

Il ristorante “Casa Pellico”, collocato nel centro storico cittadino (Piazzetta dei Mondagli, 5) si trova all’interno del palazzo medievale che diede i natali allo scrittore e patriota Silvio Pellico: questo spiega la scelta del nome e offre la possibilità ai clienti e ai turisti di cominciare proprio dall’adiacente museo un viaggio alla scoperta della città di Saluzzo e di tutto il territorio del Marchesato rinascimentale.

Alle 20, i commensali potranno gustare un menù che coniuga ingredienti della tradizione con moderne e raffinate modalità di preparazione e cottura.

Si inizierà con un aperitivo di benvenuto, con piccole creazioni in finger food. A seguire, “Coq au vin” a bassa temperatura, con foglie di spinacio croccante e salsa tonnata “vecchia maniera”. Per primo, Raviolini in pasta di barbabietole farciti di “Bra duro” su crema di funghi porcini. Poi, Coppa di maialino salmistrato avvolto nel fieno con fondo di cottura alle nocciole e scalogno caramellato. Infine i dolci: Creme brûlé all'anice stellato e sciroppo alla limonaria, Semifreddo al gianduja e riso soffiato con salsa di amaretti. Concluderanno il pasto delle piccole friandises.

Marco Roberto è tra i primi cuochi cuneesi ad aver aderito al marchio “Creatori di Eccellenza” realizzato da Confartigianato Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità.

Tra le varie iniziative a sostegno del progetto “Creatori di Eccellenza” sono previste appunto dodici cene, cucinate da altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali si potrà percorrere un “viaggio” tra artigianato e sapori attraverso tutta la Granda, unendo pianura, Langhe e vallate. Tante iniziative organizzate nell’ambito del progetto.

Nei mesi passati, la presenza alla Grande Fiera d’Estate di Savigliano con il mercato del “cibo artigiano” e a Collisioni a Barolo.

Molte, anche, le progettualità in cantiere: prossimamente Confartigianato Cuneo parteciperà a Cheese a Bra, alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e alla Fiera del Marrone di Cuneo.

Inoltre, Confartigianato Cuneo ha realizzato la guida “Creatori di Eccellenza nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio gastronomico nella provincia di Cuneo, alla scoperta di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare della Granda.

La guida è acquistabile su Amazon e nelle principali librerie della provincia.

Maggiori informazioni su: creatoridieccellenza.it.