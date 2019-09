Sommariva del Bosco ha un nuovo cantoniere: si tratta di Christian Racca

In seguito al primo concorso indetto per l'assunzione di un cantoniere, il sommarivese Christian Racca è entrato a far parte dell'organico del Comune.

Abreve sarà indetto un nuovo concorso per l'assunzione di un secondo cantoniere.

Il Comune aderirà anche ad un bando regionale che sarà attivo dal mese di ottobre per l'inserimento lavorativo di persone disoccupate di età superiore ai 58 anni, che saranno inserite in cantieri di lavoro temporanei.

Inoltre, nell'ambito del progetto di riorganizzazione interna degli uffici comunali, è stato potenziato l'orario di lavoro di alcuni dipendenti dell'ufficio tecnico ed è stato inserito nello staff anche il geometra Vincenzo Marzaioli.