Sommariva del Bosco: terminati i lavori presso l'istituto scolastico di via Giansana

Sono terminati i lavori per la messa in sicurezza della seconda scala antincendio presso l'istituto scolastico di via Giansana.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Siber costruzioni di Villanova Mondovì per l'importo di 30mila euro, finanziati con il ribasso d'asta dei precedenti lavori.

Ora si procede alla pulizia dei locali in vista della riapertura delle scuole.

Un altro importante progetto che interesserà l'area scolastica sarà la pulizia della palestra comunale, la manutenzione della caldaia e la sistemazione della sala attrezzi ad uso delle associazioni sportive che utilizzano la palestra per le loro attività pomeridiane.