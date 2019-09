Tre giovani di Mondovì organizzano un party e raccolgono 4mila euro per la ricerca sul cancro

Filippo Garelli, Andrea Manassero, Alessandra Raschieri. Sono i nomi di tre studenti e amici monregalesi che, lo scorso 29 agosto, presso i locali del circolo ACLI "Noi di Sant'Anna" in frazione Sant'Anna Avagnina, hanno organizzato lo "Spleen Juice Party", un evento capace di far parlare ancor oggi di sé in chiave positiva.

Nel corso della serata, caratterizzata da ingresso a pagamento, sono stati infatti raccolti, grazie anche al supporto degli sponsor e alle donazioni di privati, 4mila euro da devolvere interamente alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, al fine di sostenere le attività di Candiolo, dove attualmente è in cura la madre di uno dei ragazzi.

Fra sorrisi, abbracci e sgargianti collane floreali, l'appuntamento ha soddisfatto le attese, tanto che Filippo è stato ricevuto dai dirigenti della struttura di Candiolo insieme al fratello Francesco per ricevere dal vivo le congratulazioni per l'iniziativa. Presente anche Allegra Agnelli, numero uno dell'ente.

"Tutti noi - ha commentato a caldo Filippo -, se lo vogliamo, possiamo fare qualcosa per aiutare la ricerca sul cancro o per sostenere qualsiasi altra causa".