Furto in abitazione a Mondovì: si finge tecnico dell'acqua e ruba gioielli e contanti

Si è presentato alla porta della sua vittima, una sessantottenne di Mondovì, fingendosi un tecnico inviato da "Mondo Acqua" al fine di avvertire la popolazione della non potabilità dell'acqua, causata da una sostanza in grado di provocare il deterioramento di denaro e preziosi, se non adeguatamente schermati.

Servendosi di questa scusa, un uomo si è reso protagonista di un furto in abitazione, verificatosi nel capoluogo monregalese nella mattinata di oggi, giovedì 5 settembre.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Mondovì, ai quali la donna si è rivolta dopo essersi resa conto del raggiro subìto, il malvivente avrebbe versato nell'acqua una sostanza maleodorante o urticante contenuta all'interno di una fialetta, così da rendere più credibile la sua presenza all'interno della casa.

Ottenuta la fiducia della sua interlocutrice, l'ha convinta a trasferire gioielli e contanti dentro al frigorifero, elettrodomestico, a suo dire, in grado di proteggerli dalle radiazioni emanate dalla sostanza presente nell'acqua.

Dopodiché, approfittando di un attimo di distrazione da parte della vittima, si è rapidamente impossessato della refurtiva e ha fatto perdere le sue tracce.

Alle autorità la donna ha detto di aver intravisto una o più persone all'esterno dell'abitazione, probabilmente complici del finto tecnico dell'acqua.

L'attività investigativa è già scattata, ma nel frattempo le forze dell'ordine ricordano a tutti i cittadini l'importanza di non aprire la porta di casa agli estranei e la possibilità di chiamare senza timore il 112 ogniqualvolta si nutrano sospetti di reato.

Inoltre, ogni tentativo di furto di questa natura possiede tratti distintivi che possono essere riconosciuti agevolmente dalle potenziali vittime: il malfattore è sempre uno sconosciuto, vestito bene oppure in tuta da lavoro, dotato di un'ottima parlantina e di un convincente savoir faire; c'è un problema comune, che però la vittima può evitare se ascolta attentamente ciò che il malfattore ha da dirgli; puntualmente vi è la richiesta di spostare i propri beni materiali (oro, soldi, orologi, gioielli) in una zona della casa diversa rispetto a quella in cui si trovano in quel momento.

Se il raggiro non funziona, i ladri solitamente non ricorrono all'aggressione fisica; semplicemente, desistono e abbandonano autonomamente l'abitazione, spostandosi magari di qualche chilometro prima di tentare un altro colpo.