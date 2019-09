Incidente a Sommariva Perno, lievi disagi per il traffico

Un incidente - fortunatamente senza gravi conseguenze - si è verificato intorno alle 19.15 di questa sera all'incrocio tra SP10 e SP134, in località Colombaio, lungo la strada che sale verso Sommariva Perno. Due i veicoli coinvolti, entrati in collisione - probabilmente anche a causa della pioggia che nella giornata di oggi ha colpito violentemente Langhe e Roero, senza che gli occupanti riportassero ferite. Da segnalare qualche disagio per la circolazione, vista l'impossibilità di spostare una delle due autovetture. Al momento la situazione, secondo quanto riferito dal sindaco del Comune roerino, Walter Cornero, è tornata alla normalità.

"Nessun disagio da segnalare anche sul fronte maltempo, per il momento: monitoriamo la situazione e vediamo con la pioggia delle prossime ore", ha commentato il primo cittadino.