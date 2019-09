Maltempo, prevista ancora pioggia su Alba. Comune monitora la situazione dalla sala operativa attivata in municipio

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 22.30

Si preannunciano ancora ore di apprensione ad Alba, dove secondo le previsioni meteo la pesante precipitazione piovosa iniziata nel pomeriggio potrebbe proseguire ancora per diverse ore.



In municipio ormai da diverse ore è attiva la Sala Operativa della Protezione Civile, da dove l’assessore comunale Massimo Reggio continua a monitorare la situazione insieme ai responsabili della Protezione Civile comunale e in collegamento con le squadre di volontari all’opera in queste ore, insieme agli operai del Comune, in interventi a supporto della popolazione nelle zone più colpite dagli allagamenti.



CHIUSURA PER IL SOTTOPASSAGGIO DI CORSO CILLARIO

Tra i punti oggetto di costante presidio c’è il sottopassaggio di corso Cillario, che in queste ore è stato costantemente monitorato dalla Protezione Civile e che dopo l’uscita degli operai Ferrero dal turno del pomeriggio è stato cautelativamente chiuso.



LE ZONE PIU’ COLPITE

Come già segnalato, tra le aree cittadine più interessate dagli allagamenti figura quelle di corso Cortemilia, che a pochi giorni dall’ultima bomba d’acqua è stato nuovamente allagato per un lungo tratto, in corrispondenza di strada Sottoripa. Ma l’acqua ha invaso e fatti danni ingenti anche in corso Langhe, qui per effetto dell’esondazione del rio Misureto, e nella zona di Piana Gallo, dove un fiume d’acqua ha invaso l’area artigianale e il centro abitato, e dove si è registrato anche il crollo di un muro di contenimento lungo il Talloria, a pochi metri dal ponte sulla Provinciale, con la caduta nel suo alveo di un auto in sosta.

Fenomeni finora minori hanno poi interessato le zone Santa Rosalia e di San Cassiano, qui nella zona della piscina comunale.



TANARO AL MOMENTO SOTTO CONTROLLO

Secondo quanto riferito dalla Sala Operativa almeno finora non desta preoccupazione lo stato dei principali corsi d’acqua, Tanaro in primis. A dare problemi sono stati finora i rii minori, come il Misureto.





L'ASSESSORE REGGIO: "MONITORIAMO LA SITUAZIONE"

La raccomandazione è comunque quella di evitare di mettersi in viaggio o di sottoporsi a situazione a rischio. L’assessore Reggio: "In questo momento tutti i mezzi e i volontari della Protezione Civile comunale e delle associazioni cittadine di protezione civile sono fuori per monitorare la situazione e assistere i privati nelle zone interessate dagli allagamenti. Tanaro e corsi d’acqua principali al momento non preoccupano, ma bisogna tenere in conto che sulla città è caduta una grande quantità d’acqua, che ha già messo a dura prova la rete idrica, con situazioni di pozzetti intasati e scoli che potrebbero essere messi a dura prova se la forte precipitazione che continua a interessarci non dovesse attenuare la propria portata".