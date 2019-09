Coffee Import: il caffè “Made in Langhe”, dal 1979

Nella storia ricca di sapore del Gruppo “Coffee Import” ci sono tutti gli ingredienti che determinano il successo di un prodotto. Si parte dalla qualità della materia prima, si unisce un’idea imprenditoriale, si aggiunge l’intraprendenza che la realizza, si definisce la cornice nella quale l’opera viene svolta, si punta all’eccellenza senza mai perdere entusiasmo, né voglia di imparare. Il traguardo raggiunto dal gruppo Coffee Import racconta un’impresa di Langa che ha saputo innovare e rinnovarsi, senza mai dimenticare i propri valori e le tradizioni di un mestiere fatto con passione.

Quarant’anni di storia, sempre alla ricerca della migliore qualità. La Coffee Import, nata nel 1979 a Ricca di Diano d’Alba con l’avvio della torrefazione a opera di Armando Allario e Luigi Alario, sabato 31 agosto ha festeggiato il proprio compleanno a Montelupo Albese. Negli anni sono cambiati gli strumenti, ma la passione è rimasta la stessa degli inizi: a festeggiare l’anniversario, presso il ristorante Cà del Lupo, ospiti dai 20 Paesi esteri – in larga parte europei, passando per Emirati Arabi, Marocco e Senegal – nei quali oggi il gruppo esporta, in tre diversi Continenti.

“Un traguardo importante, che abbiamo voluto celebrare nel cuore di quelle Langhe che sono la nostra casa e il cuore pulsante dell’attività portata avanti con i nostri marchi: Caffè Rossini, l’espresso italiano dal 1979, e Lab La Brasilera, che esprime il lato moderno della tradizione – commenta Luciano Allario, figlio di Armando, al timone dell’azienda –. Da tre generazioni, la qualità e la cura del prodotto si accompagnano alla tradizione: lavoriamo direttamente la materia prima, tostata e miscelata in prima persona. Dal Piemonte, dove forte è il radicamento e dal quale siamo partiti, per espanderci poi nel Nord Ovest dell’Italia, arrivando quindi a produrre con private label, sempre più proiettati anche verso mercati esteri: l’ultimo Paese nel quale siamo sbarcati sono gli Emirati Arabi, che ci vedono presenti con il nostro caffè a Dubai”.

Forte di una crescita della produzione dell’8-10% all’anno nell’ultima decade, con un fatturato che è raddoppiato dal 2010 a oggi, Coffee Import conta oggi 21 dipendenti, “le persone che sono il vero punto di forza della nostra azienda”, come affermato da Loredana Ducale, che ha sottolineato l’importanza del gruppo.

A proiettare lo sguardo al futuro, Daniele Allario – insieme alla sorella Cristina, la terza generazione dell’azienda –, il cui intervento (con l’impegno a “far proseguire con serietà e responsabilità la solida realtà per cui oggi festeggiamo i 40 anni, consapevole che il maggior guadagno dell’imprenditore sta nei rapporti di amicizia instaurati e rinsaldati nel tempo”) ha riguardato i nuovi loghi di Coffee Import e Caffè Rossini e le innovazioni di prodotto, su tutte la prima miscela biologica proposta dall’azienda, confezionata con un packaging completamente riciclabile.