Piasco: domenica 8 settembre via alle donazioni di sangue dell'ADAS-Saluzzo FIDAS

Continuano i prelievi presso i gruppi comunali dell’ADAS Saluzzo FIDAS. Domenica 08 settembre dalle ore 8 alle ore 11, il gruppo di Piasco organizza, in collaborazione con i dottori della FIDAS ADSP e la Banca del Sangue di Torino, nei locali del Salone Comunale di Piasco, Piazza Martiri della Liberazione 1, uno dei prelievi annuali programmati.

Tutti i donatori attuali, e tutti coloro che vorranno iniziare, potranno donare il sangue.

Cogliamo l’occasione per ricordare che a tutt’oggi continuano gli appelli da parte degli Ospedali del nostro territorio, in quanto le scorte di sangue sono ridotte. Prendiamo l’occasione per indicare che è anche possibile donare presso tutti i gruppi dell’ADAS sparsi sul territorio saluzzese, e presso gli Ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Pinerolo.

Per informazioni maggiori su luoghi, date e orari, è possibile visitare il sito adas-saluzzo.it.

Ricordatevi di donare il sangue è uno di quei piccoli gesti che fanno grandeuna persona.