Tuo figlio ama la Break Dance? Portalo alla scuola Imperial Dance di Cuneo

Non è mai troppo presto per avvicinarsi all’affascinante e colorato mondo della break dance: alla Imperial Dance Academy con Roddy “RJ” Paredes un corso che appassiona tanti ragazzini cuneesi.



Tra le varie specialità che si praticano presso la nota scuola cuneese c’è anche un’arte che spopola soprattutto tra i più giovani.



Si tratta della break dance, americanissima di origine e universale di fama, egregiamente insegnata dal maestro Roddy Paredes.



Ma quando parliamo di break dance cosa intendiamo?



Diffusasi a livello globale dalla prima metà degli anni Ottanta, la break dance è considerata una delle più interessanti componenti dell’ampia cultura appartenente all’hip hop.



Il suo nome originario è “b-boying” o “breaking” e si è sviluppata all’interno delle comunità giovanili afro-americane e latinoamericane del quartiere newyorkese Bronx a partire dalla fine degli anni Sessanta.



A partire dagli anni ottanta, quindi, la break dance si è gradualmente diffusa ovunque nel mondo, divenendo una vera e propria cultura oltre che uno stile di vita ben definito.



Si è evoluta di pari passo anche la sua tecnica, arricchendosi di movimenti e gesti sempre più spettacolari da lasciare gli spettatori a bocca aperta, oltre a un abbigliamento e a uno stile facilmente riconoscibili.



Rappresenta una forma di espressione di sé stessi e della propria personalità. Una vera è propria cultura, movimento allo stato puro che prende spunto da varie altre specialità. Una commistione che affascina lo spettatore e che appassiona in maniera totale chi lo pratica. Oggi come in passato la break dance miete grandi consensi, soprattutto tra i più giovani.



Il maestro RJ Paredes, da un anno tiene i corsi di Break Dance nella giornata del mercoledì dalle 18 alle 19. Si tratta di una specialità ideale sia per i maschietti sia per le femminucce a partire dagli otto anni.



Nel 2018 la Breakdance è stata introdotta dapprima nelle olimpiadi giovanili di Buenos Aires in Argentina e sarà introdotta definitivamente a Parigi 2024 come disciplina Olimpica.



La Imperial Dance pioniere a Cuneo di questa disciplina come vero e proprio sport ha da quest’anno proposto il progetto “Break to Olympic Games” che ha come obiettivo il promuovere questa straordinaria specialità in provincia Granda e soprattutto il preparare tanti piccoli campioni per le prossime selezioni giovanili (Senegal 2022) e per le selezioni della nazionale (Parigi 2024).



