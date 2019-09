Vecchio Folletto rotto e non funzionante? L’Aspirapuer lo rimette in perfetta forma

L'Aspirapuer di Savigliano è un negozio relativamente giovane, nato nel 2018 da un'idea del proprietario Giovanni Bergese che, dopo molti anni nel settore della vendita diretta come rappresentante del famoso Folletto, decide di mettersi in proprio specializzandosi nella rivendita di apparecchi usati rigenerati.

Inoltre, ogni apparecchio vecchio recuperato in proprietà, viene scrupolosamente ricondizionato in ogni parte prima di essere messo in vendita con garanzia di 12 o 36 mesi.

Fiore all'occhiello del laboratorio di L’Aspirapuer è il servizio di RIPRISTINO TOTALE del vostro vecchio Folletto. Ogni aspirapolvere viene completamente smontato, revisionato, igienizzato, vengono sostituiti i filtri ed il sacchetto, rimossi i graffi esterni ed infine vengono lucidate le plastiche.

Si può tranquillamente affermare che, dopo questo trattamento di restyling accurato, il Folletto torna come nuovo sia a livello funzionale che estetico.

Nel negozio a Savigliano troverete inoltre i ricambi e gli accessori per tutti i modelli (anche quelli di 30 anni fa!), sia gli originali che gli universali di altissima qualità.

L’Aspirapuer è presente su Facebook ed Instagram, con una vetrina virtuale sempre aggiornata ed un canale YouTube, dove vengono caricati settimanalmente dei video tutorial nei quali viene insegnato ad effettuare la manutenzione ordinaria del vostro aspirapolvere.

L’Aspirapuer ci tiene a sottolineare che l’attività non ha alcun legame con Vorwerk Italia e che i nomi ed i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo illustrativo.

L’Aspirapuer di Giovanni Bergese - Via Giuseppe Mazzini 58 - Savigliano - Tel. 0172-1811268

http://www.laspirapuer.com/ - https://www.facebook.com/Laspirapuer/