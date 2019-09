Al via questa sera gli appuntamenti clou della "Sagra di Settembre" a Montà

"É il mio primo anno come presidente della Pro Loco di Montà, dopo l'insediamento del 5 maggio scorso. Siamo riusciti a formare un gruppo di giovanissimi 24 enni, molto organizzato e unito con giovani, preparati e organizzati che hanno tanta voglia di fare bene - spiega il presidente della Pro Loco montatese Cesare Taliano - Lo dimostra il numero di visitatori che ha scelto le nostre serate mangerecce e di musica. Il format è sempre lo stesso con una vera e propria cantina messa a disposizione da tutti i produttori vinicola montatese. Una particolarità è l'abbellimento della piazza con un percorso di luci continuo e numerose piante colorate, ma la vera chicca di quest'anno è il cambio generazionale che vede all'attivo oltre 30 giovani, con leve del '98 soprattutto in cucina e a servire. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato per realizzare l'evento, primo fra tutti il sindaco Cauda, e i cantonieri che operativamente ci hanno dato una grossa mano".



Iniziata lo scorso weekend con la festa dei coscritti, aperitivi, premio letterario e musica, la 55° "Sagra di Settembre" a Montà vede a partire da questa sera le serate clou dell'evento.

Oltre l'aperitivo dell'Enoteca alle 19 presso il "Salotto" salone comunale, avranno inizio le cene con il menù completo a base della tradizionale cucina piemontese presso l'Osteria "TutapOSTU" in piazza san Michele dalle 20. Seguirà alle 22 la musica del Dj set Soccio anni '80-'90.



Venerdì 6 settembre si inizia alle ore 19 con la gara podistica non competitiva "Corrimontà" per grandi e bambini. Alle 19 il "Salotto" con l'Enoteca dei vini montatesi, alle 20 cena completa in osteria. Alle 21 concerto di musica moderna della Banda Musicale "La Montatese", alle 23 serata musicale "Twerk-it" in collaborazione con il Première Club.



Sabato 7 settembre, oltre il consueto appuntamento con l'aperitivo alle 19 e la cena alle 20 in osteria, possibilità di cenare lungo la via storica del paese con la cena itinerante "Le Locande dei Borghi". Alle 23 spettacolo musicale e concerto live con la "Shary Band".



Domenica 8 settembre, passeggiata fitness "Street Workout" per le vie e il verde del paese (solo su prenotazione). Alle 19 il "Salotto", alle 20 cena in osteria, alle 22 concerto live tribute band "Time Out" (883).



Lunedì 9 appuntamento alle ore 9 per la tradizionale Fiera di fine Sagra.



Informazioni: iscrizioni Corrimontà 393.9504427 o 338.3634539, iscrizioni Street Workout 392.1405963. Prenotazioni osteria "tutapOSTU" 331.3829846.