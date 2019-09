I Barba Blues tornano questa sera all'Infernotto Yum Pub di Cuneo per i giovedì musicali

Continua lo “Stare bene tour” in compagnia della band Barba Blues formazione di cover blues composta dal pianista e cantante Andrea Giraudo insieme al batterista Fabrizio Casciola.



Questa sera, giovedì 5 settembre, presso l’Infernotto Yum Pub in vicolo Cattedrale 4 a Cuneo ritornano gli aperitivi musicali. A partire dalle ore 19 Andrea e Fabrizio vi allieteranno con i loro brani che accompagneranno l’aperitivo del locale cuneese.



Per maggiori informazioni sull’evento cuneese è possibile consultare l’evento su Facebook. (CLICCA QUI).



Inoltre domani sera, venerdì 6 settembre, con la stessa formazione, la band sarà presente al Tennis Club Saluzzo in Corso Ancina per una serata dedicata e riservata ai soci.



Durante la serata la band proporrà i migliori brani di musica blues nel loro speciale stile, ideale per la notte che anticipa il primo giorno d'estate. Andrea Giuraudo ha da poco pubblicato il suo ultimo disco “Stare bene”, una personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione, si arricchisce di un nuovo tassello musicale da cui sono estratti La Guarigione (video) e il nuovo singolo La Clessidra (video).



Per maggiori informazioni su Andrea Giraudo è possibile seguirlo sui canali social dell’artista:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured