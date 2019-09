Merenda Sinoira in biblioteca a Magliano Alfieri

In occasione della festa della Biblioteca civica di Magliano Alfieri in piazza Bergamasco in programma sabato 7 settembre dalle ore 16, le volontarie invitano alla merenda sinoira a base di prodotti gustosissimi: soma d'aj, bruschetta, uva, dolci, accompagnati dalla musica e naturalmente dai libri messi a disposizione dalla biblioteca. Mentre nel cortile alle ore 16, animazione teatrale con la storia animata a cura del teatro di "TeLa" di Alba.



Per i bimbi nati negli anni 2018 e 2019 ci sarà in omaggio una borsa con un libro cartonato, iniziativa di "Nati per leggere".



Durante la giornata si terrà il baratto con articoli portati dai cittadini e scambiati con altri oggetti vari che si possono trovare presso la biblioteca.