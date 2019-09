Oktoberfest Cuneo: protagonista anche la musica dal vivo tra gruppi bavaresi e cover band

Come di consueto, non solo birra e piatti bavaresi ma tanto intrattenimento musicale live anche alla IV edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, in programma da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre nell’area di piazza d’Armi.

Confermata la presenza delle due gettonatissime bande musicali bavaresi dei “Gibierfest Band”e degli “Alpen Vagabunden”, che si alterneranno sul palco del grande padiglione animando con la loro allegria e folklore tutte le giornate dell’evento. Nei due week end di apertura, inoltre, sono stati programmati quattro appuntamenti di musica live oltre ai due gruppi bavaresi.

Tutti gli aggiornamenti sui social dell’evento e sul sito www.oktoberfestcuneo.it.

Per maggiori informazioni sulle band musicali bavaresi che accompagneranno le giornate è possibile visitare le pagine www.gibier.tk e facebook.com/ansambelvagabundi.alpenvagabunden.

“Anche quest’anno lo scenografico allestimento del palcoscenico firmato Paulaner di Oktoberfest Cuneo – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl – farà da cornice, come nelle scorse edizioni, ai due gruppi musicali bavaresi che saranno il punto di riferimento per tutti i presenti che lasceranno coinvolgere nei prosit cantati. La prima settimana, dal 26 settembre al 1° ottobre, vedrà protagonista la ‘Gibierfest Band’, che come sempre proporrà non solo brani della tradizione bavarese, ma anche musica pop italiana arrangiata in stile folkloristico. Dal 2 al 7 ottobre, invece, a coinvolgere i partecipanti con musica bavarese e le migliori hit internazionali ci saranno gli ‘Alpen Vagabunden’. Entrambi i gruppi sono ormai noti al pubblico del Paulaner Oktoberfest Cuneo”.

Per quanto riguarda le serate dei weekend, invece, i live delle cover band sono previsti a partire dalle ore 22, al termine delle esibizioni dei gruppi bavaresi. Si comincia venerdì 27 settembre con i “Sismica”, che proporranno il loro show “Disco Hits New Generation”, fatto di due ore di brani cantati e mixati senza interruzioni, come in un vero e proprio dj-set.

Sabato 28 settembre i “Divina”porteranno sul palco le atmosfere degli anni ‘70 in uno spettacolo coinvolgente ed elettrizzante, in cui le coreografie e i costumi scintillanti faranno da contorno ad una scaletta di pezzi molto conosciuti.

Venerdì 4 ottobre sarà la volta degli “Smash Up”, che misceleranno diverse epoche e generi musicali, dal rock degli anni ‘70-‘80 alla dance anni ‘90, oltre ai migliori singoli del momento. Per finire, sabato 5 ottobre i “Groovejet”chiuderanno l’ultimo week end del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2019 con il loro vasto repertorio, in cui trovano spazio le ultime canzoni del mondo dance, pop e latin, supportate dai classici della musica italiana ed internazionale.