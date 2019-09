Serata ed escursione nel Parco Marguareis con la scrittrice Marzia Verona

Sabato 7 settembre, alle ore 18, in alta Valle Tanaro presso la Locanda di Upega si parla di pascoli, libri e montagna in compagnia della scrittrice Marzia Verona.

Il giorno successivo, domenica 8 settembre, si parte alle ore 9.30 dalla frazione di Carnino insieme a Marzia e ai guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Marittime per scoprire con un’escursione naturalistico-letteraria storie di alpeggi e di natura nel Vallone di Carnino.

“Vivere e raccontare l'alpeggio: storie ed esperienze di pastorizia” è il titolo dell’incontro che si svolgerà sabato 7 settembre, alle ore 18, presso la Locanda di Upega.

Non solo scrittrice, ma anche esperta di alpicoltura e a sua volta allevatrice, Marzia Verona si è affermata come vera e propria “voce” della pastorizia d’alpeggio delle Alpi Occidentali.

Ci racconterà la vita dei pastori alpini del terzo millennio, le difficoltà e le prospettive di questo mestiere antico, in equilibrio fra tradizione e innovazione.

Dialogano con lei il guardiaparco Massimo Sciandra, che racconterà la storia dell’associazione fondiaria di Carnino e Irene Borgna, antropologa alpina. Insieme a loro scopriremo come si possa essere intelligenti come asini e intraprendenti come pecore attraverso storie di animali, allevatori e montagna.

L’incontro è gratuito ed è inserito all’interno del programma dell’ormai tradizionale appuntamento musicale dell’Upega Folk Festival.

Domenica 8 settembre, alle ore 9.30, si parte dalla frazione di Carnino inferiore per una facile escursione fra pascoli e grotte di circa 500 metri di dislivello e della durata di circa 4 ore inframmezzata da letture e chiacchiere in compagnia di Marzia Verona e dei guardiaparco. Al termine, spuntino per tutti a base di prodotti locali presso la Foresteria di Carnino.

La serata e l’escursione sono gratuite, per la seconda l’escursione è opportuno prenotare in anticipo per ragioni organizzative: info@parcoalpimarittime | 0171 976800 – 334 3127171.

Quello con Marzia Verona è il terzo appuntamento della rassegna CamminaLibri, un’iniziativa culturale finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che vede quattro scrittori presentare i loro libri alla sera per poi camminare insieme ai lettori il giorno successivo in quattro valli delle Aree Protette delle Alpi Marittime. I due incontri precedenti sono stati con lo scrittore Daniele Zovi in Val Vermenagna e con Giacomo Revelli in Valle Pesio.

L’ultimo appuntamento nel Parco sarà con Mario Ferraguti in Valle Gesso, il 14 e il 15 settembre.