Tina Ciravegna espone alla Cantina comunale di La Morra

Dal 14 al 27 settembre la Cantina comunale di La Morra ospiterà la mostra personale dell’artista Tina Ciravegna.

Tina Ciravegna Giacone è nata a La Morra, ma vive e lavora a Torino. Dopo gli studi classici e la laurea in Lingue ha frequentato i corsi di disegno del nudo e di incisione presso la St Matin School of Art di Londra e l'Accademia Albertina di Torino.

Con il maestro Giacomo Soffiantino ha approfondito lo studio dell'incisione prediligendo l'acquaforte come proprio mezzo espressivo. La particolare natura della sua terra natia, le Langhe, e l'incantevole silenzio della campagna senese sono i soggetti ricorrenti nelle sue incisioni. Negli ultimi anni un forte bisogno di colore e astrazione l'ha portata ad un nuovo genere di lavori che combinano forme e colori, di vario tipo, con la ricerca di carte particolari fatte a mano: tecniche miste su carta che ha chiamato "nonsense" e che appartengono ad uno stato d'animo molto diverso da quello delle incisioni .

Ha iniziato l'attivita' espositiva nel 1990 con una mostra di disegni a Torino seguita da molte altre prevalentemente dedicate all'incisione. Tre le mostre personali significative quelle intitolate : “La Mia Langa", a Tokyo, nell'evento "Italia in Giappone 2001" e"Dalle Langhe alle Terre di Siena" a Cetona (Si) nel 2007. Ha preso parte a numerose rassegne nazionali ed internazionali tra cui, per l'incisione, quella attualmente in corso al China Printmaking Museum a Shenzhein, Cina e, per le tecniche miste, quelle appena concluse, Miniprints and Mixed Media, a Bonn e a Colonia in Germania.

Fa parte dell'Associazione Nazionale Incisori Contemporanei.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30