Tornano a Fossano gli appuntamenti con la “Mezz’Ora di Bellezza”

I frequentatori più attenti si saranno sicuramente accorti che quest’anno nel mese di luglio è mancato il consueto appuntamento estivo con la mezz’ora di bellezza. Non un taglio nella programmazione della pastorale giovanile di Fossano, ma semplicemente un posticipo: domenica 8 e 15 settembre alle 18.30, presso il cortile della curia in Via Vescovado 8 (Fossano), si rinnova così uno dei momenti che ormai da anni caratterizza la stagione estiva della Diocesi di Fossano.

Non più le sere di mezza estate, ma i caldi tramonti di settembre faranno da cornice ad un evento che da sempre si propone come regalo alla città e che nuovamente si rinnova nei contenuti e nei volti proposti. Nel mese delle ripartenze dopo le ferie, Marta Malgioglio (8/09) e Marta Chiappini (15/09), con l’intervento di alcuni allievi della scuola di Danza “Centro Coreografico Santa Chiara” di Benevagienna e “Estudio de Danzas” di Fossano, proporranno una coreografia che reinterpreta un’opera d’arte famosa. La riflessione tenuta poi da Luca Burdisso – psicoterapeuta istituto Adler – aiuterà a far risuonare il tema proposto dalla danza (la banalità del male e la fragilità del bene), rilanciando la sfida al nostro quotidiano.

Nel cortile inoltre sarà possibile visitare la mostra curata da Paolo Barge “Io sono me” del Centro Diurno il Mosaico (Consorzio Monviso Solidale). I collaboratori del centro, amici della Pastorale Giovanile e sensibili al tema proposto, hanno accettato di collaborare all’evento. Ancora una volta la diocesi unita alle preziose compagnie di danza del territorio e allo studio di psicoterapia di Cuneo, offre uno spazio aperto a giovani e adulti, credenti e non credenti.

Al termine dell’intervento come consuetudine sarà possibile concludere il momento con un aperitivo nel segno della sostenibilità con i prodotti di Altromercato, il tutto in un clima familiare e leggero.