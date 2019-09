Fitwalking solidale Busca: uniti si può

Domenica 15 Settembre la città di Busca sarà teatro della 5 edizione della Fitwalking, una passeggiata per tutta la famiglia, compresi i nostri amici a quattro zampe, tra le bellezze della città e delle colline circostanti.

Grazie alla collaborazione tra il comitato Fitwalking, il Circolo ENDAS ASD CUNEO CENTRO, il Comune di Busca, il Lions Club Busca e Valli e l’Associazione Assoimprese la giornata sarà ricca di attrazioni, sorprese e divertimento all’insegna del benessere, della cultura e dello sport.

Alle ore 8.00 si parte con la prima iniziativa patrocinata dal club Lions Busca e Valli che attraverso il progetto Strides vuole sensibilizzare le persone alla lotta contro il diabete attraverso il movimento e lo sport, quindi per chi fosse interessato presentandosi a digiuno verrà effettuata gratuitamente la prova glicemica.

Alle ore 10.30 si entra nel vivo della manifestazione e insieme alle simpatiche mascottes Fit & Walky si partirà per completare il percorso scelto fra le tre opzioni (5-9-10 Km con il percorso da 5 Km adatto anche a passeggini e carrozzine).

All’arrivo vi sarà la premiazione delle opere e delle fotografie delle scuole che si sono iscritte al concorso e il pasta party per tutti i partecipanti con esibizioni, intrattenimenti musicali per grandi e piccini. Venite a scoprire il gioco “Let’s Play Different” organizzato dal Leo Club Busca e Valli.

Le iniziative continuano con l’inaugurazione della mostra fotografica a Casa Francotto.

Dalle 15.30 tutti in Via Umberto per l’evento organizzato da Assoimprese di Busca, una bellissima fiera con intrattenimenti e apericena nei locali aderenti e negozi aperti fino alle ore 22:00.

La giornata sarà all’insegna del divertimento e con le voci e la musica di Giangi e Giulio Botto che ci intratterranno per tutto l’evento.

Lo scopo solidale? È stato scelto un progetto tra le associazioni che hanno partecipato e il ricavato andrà proprio per la realizzazione del suddetto oltre che sostenere, come gli scorsi anni, le scuole e le associazioni che si sono accreditate!

I pettorali saranno in vendita da lunedì 26 Agosto, in prevendita al costo di 5 euro a persona e 3 euro per i nostri amici a quattro zampe ed il giorno della manifestazione al costo di 6 euro.

L’acquisto del pettorale comprende un ricco pacco gara e la partecipazione al pasta party al termine della camminata.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci all’indirizzo mail fitwalkingsolidalebusca@gmail.com o telefonando al numero 348 0304112.

Seguite tutti gli aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e condividete il più possibile per rendere ancor più grande questa manifestazione perché UNITI SI PUO’ e soprattutto tu puoi fare la differenza.

https://www.facebook.com/Fitwalkingsolidalebusca

https://www.facebook.com/Assoimprese-busca

Un ringraziamento ai numerosi sponsor, al Circolo ENDAS ASD CUNEO CENTRO e a tutti i partecipanti che ogni anno rendono possibile questa manifestazione solidale.

Vi aspettiamo numerosi, UNITI SI PUO’