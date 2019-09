Match It Now: AIDO al fianco di ADMO per la vita!

Forti del concetto di sinergia e rete, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule in occasione della bella iniziativa “Match It Now” con il fattivo interessamento della Sezione Provinciale di Cuneo e l’operatività di diversi Gruppi Comunali in particolare Alba, Bra, Cuneo, Mondovì e Saluzzo, scenderà in piazza al fianco dell’Associazione Donatori Midollo Osseo.

“Abbiamo raccolto l’invio di ADMO a collaborare sulla “Granda” perché riteniamo che il “dono” non abbia un vincolo od un limite e così come da tempo fattiva è la collaborazione con l’Associazione Volontari Italiani Sangue del Presidente Giorgio Groppo abbiamo ritenuto positivo essere uniti, coesi e determinati visto un obbiettivo similare, dando luogo così ad un momento comune che potesse sì raccogliere nuovi donatori di midollo con l’occasione di promuovere ed informare sulla donazione di organi, tessuti e cellule” dice il Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo già Segretario Nazionale Gianfranco Vergnano che aggiunge – “Il 21 Settembre avremo corner informativi presenti ad Alba, Cuneo e Saluzzo, il 23 a Mondovì ed il 05 Ottobre 2019 a Bra.