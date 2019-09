In Granda arriva il Piemonte Documenteur FilmFestival: a La Morra, Piozzo, Carrù e Monforte d'Alba protagonista il "falso documentario"

E' iniziata lunedì 2 settembre e terminerà sabato 7 la nuova edizione del Piemonte Documenteur FilmFestival, il festival di cinema incentrato sulla produzione e la valorizzazione del "mockumentary" (il falso documentario).

Vero e proprio concorso della durata di 96 ore, il festival toccherà i comuni di La Morra, Piozzo, Carrù e Monforte d'Alba, e si concluderà sabato proprio in quest'ultimo con una grande manifestazione che darà spazio anche a diversi eventi collaterali alla premiazione dei vincitori come presentazioni di libri a cura del Mondadori Book Store di Cuneo, un trekking fotografico a cura degli instagramers di Langhe e Roero, laboratori di animazione per bambini e stand enogastronomici della Pro Loco di Monforte.

I partecipanti al concorso sono stati divisi in quattro gruppi da tre componenti ciascuno (Veristi per caso, Thedocumentaristi, TGB e Pasta Shooting): entro il 7 settembre dovranno realizzare un falso documentario coinvolgendo abitanti e turisti presenti nei quattro comuni.

A giudicare i loro operati saranno Sergio Troiano (attore e distributore) e Fabio Tagliavia (regista); al documentario primo classificato andrà un premio in denaro di 3mila euro.