Code per lavori a Costigliole Saluzzo, chiusa parte di via Vittorio Veneto e installato semaforo temporaneo

Lavori di bitumatura sono in corso da questa mattina, giovedì 5 settembre, a Costigliole Saluzzo in via Busca nei pressi della rotatoria tra via Vittorio Veneto, via Divisione Cuneense e via Umberto I.



Durante le operazioni di asfaltatura è stata chiusa parte di via Vittorio Veneto e il traffico è stato deviato in entrambe le direzioni su via Savigliano e via Divisione Cuneese. In quest’ultima via, proprio nei pressi dei lavori è stato installato un semaforo temporaneo che regola la viabilità in senso alterno.



Dalle 8 di questa mattina si sono verificate code a partire dalla rotatoria di via Saluzzo in direzione Cuneo e in via Busca a livello dell’In’s in direzione Saluzzo.