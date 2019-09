Si asfalta via Savona: traffico in tilt nella zona dell'Oltregesso a Cuneo

Traffico in tilt e lunghissime code nella zona dell'Oltregesso a Cuneo: raggiungere l'altipiano da Bombonina, Borgogesso, Spinetta o Madonna delle Grazie, stamattina 5 settembre, si sta rivelando un'impresa.

Vengono segnalati addirittura 40 minuti per percorrere un paio di chilometri.

Via Savona, arteria cruciale della viabilità in quell'area, è in parte chiusa al traffico e in parte regolata da semaforo, in quanto si sta procedendo con la bitumatura della strada, seconda fase degli scavi, avvenuti nel 2017, del teleriscaldamento.

La centrale di cogenerazione, infatti, è presso la stabilimento AGC e la dorsale dell'impianto passa proprio per via Savona.